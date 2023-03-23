Російські окупанти обстріляли Берислав, пошкоджено житловий будинок, музей і редакцію газети

Російські окупаційні війська в четвер, 23 березня, обстріляли Берислав Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Вороги частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та місцеву редакцію газети, також снаряди падали на територію парку та церкви", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначають, що постраждалих немає.