Туреччина пережила найпосушливішу зиму за 22 роки, влітку може зіткнутися з нестачею води

Туреччина пережила найпосушливішу зиму за останні 20 років і готується розв'язувати неминучі, на думку експертів, проблеми з водопостачанням у прийдешній літній сезон, який також обіцяє бути спекотним, пише в четвер газета "Хюррієт".

"Експерти попереджають, що Туреччина пережила найсухішу зиму за 22 роки, і влітку на неї насувається криза з водопостачанням", - пише газета.

Низка експертів вважає, що з червня в країні розпочнеться велика криза через нестачу води. На думку викладача Стамбульського технічного університету Орхана Шена, очікуваних опадів не вистачить, щоб заповнити водосховища, багато з яких почали пересихати через скорочення зимових опадів.

Аналогічної думки дотримується колишній директор головного управління з контролю державних гідротехнічних споруд Дурсун Їлдіз. Він вважає, що для країни ситуація "настільки ж критична, як і під час нещодавнього землетрусу", і що це питання необхідно вирішувати в терміновому порядку як питання національної безпеки.

У лютому в Туреччині випало на 24% менше опадів порівняно із середнім показником, зазначає газета.

Експерти рекомендують вдатися до економії води, використовувати сенсорні змішувачі, відключати воду під час чищення зубів, скоротити час на прийняття душу і уникати тривалого миття автомобілів.