Події

19:43 22.03.2023

Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів

2 хв читати
Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів

Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів, що сприятиме прискоренню проєктів їхнього енергетичного переходу і поступової ліквідації вугільної галузі, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на заступника міністра Ярослава Демченкова в середу.

"Ми маємо сформувати Фонд справедливої трансформації вугільних регіонів України та забезпечити фінансові внески до нього для реалізації проєктів, зокрема з фізичного закриття вугільних шахт", - заявив він під час консультацій на тему: "Справедлива трансформація: можливості Львівщини".

Водночас уточнюється, що проєкт реалізується в партнерстві з GIZ Україна (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - ІФ) у рамках проєкту "Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України", що фінансується урядом Німеччини.

"Україна може стати місцем створення кластерів сталої енергетики. Ці кластери можуть з'являтися на закритих вугільних шахтах, використовуючи інфраструктуру цих підприємств. Це важливий стимул для розвитку регіонів, створення нових робочих місць, підтримки економіки країни", - зазначив Демченков.

За його словами, наразі більшість населених пунктів Донецької та Луганської областей, де здійснюється вуглевидобуток, розташовані в зоні бойових дій, окуповані або заблоковані ворогом.

"Шахти в таких умовах не можуть повноцінно функціонувати, що створює нові екологічні ризики та соціально-економічні проблеми. Припинення роботи частини вугледобувних підприємств, за оцінкою Світового банку, означає сукупний збиток у розмірі понад $300 млн", - доповнив заступник міністра.

За інформацією Міненерго, у 2023 році за підтримки уряду Німеччини буде здійснено розроблення плану ліквідації Великомостівської шахти у Львівській області та підтримка його імплементації.

Відомство зазначило, що цей проєкт буде одним зі списку пілотних і може послужити прикладом комплексного підходу до розвитку території. У його рамках створюється індустріальний парк у Червонограді, здійснюються заходи з підвищення енергоефективності та економічної диверсифікації.

 

 

Теги: #фонд #вугілля #регіони #трансформація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:36 20.03.2023
Голови МЗС ЄС домовилися розглянути збільшення Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро

Голови МЗС ЄС домовилися розглянути збільшення Європейського фонду миру на 3,5 млрд євро

16:21 08.03.2023
Посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру, через який надається допомога Україні

Посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру, через який надається допомога Україні

21:30 04.03.2023
Рада ініціює консультації щодо відновлення місцевих податків на деокупованих територіях

Рада ініціює консультації щодо відновлення місцевих податків на деокупованих територіях

20:49 04.03.2023
Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

Агентство відновлення у 2023 році сфокусується на 11 регіонах

09:34 21.02.2023
Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

Бюджет Європейського фонду солідарності з українським кіно становить EUR1 млн на 2023 рік - Держкіно

19:11 20.02.2023
ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

ЄС виділить EUR17,4 млн на проєкт цифровізації України

13:43 16.02.2023
ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

ЄС та Фонд Східна Європа оголосили про грантовий конкурс для українських громадських організацій на суму понад 11 млн грн

10:35 15.02.2023
Підтримка Збройних Сил України – головний пріоритет діяльності Петра Порошенка

Підтримка Збройних Сил України – головний пріоритет діяльності Петра Порошенка

13:58 13.02.2023
Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

12:42 27.01.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

СБУ повідомила про підозру колишньому "заступнику Міненерго ЛНР", який передав окупантам вугільну галузь Луганщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

У Херсонській області скоротиться комендантська година

Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

ОСТАННЄ

У Ржищеві вже 8 жертв атаки безпілотниками, під завалами може бути 4 людини

КС захистив гарантованість пенсії в розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум після стягнення боргів

Зеленський у Харківській області вручив нагороди пораненим військовослужбовцям

Нехай наступний Рамадан розпочнеться у мирі на всій українській землі - Зеленський у перший день Рамадану

Систему військово-лікарських комісій буде реформовано

Зеленський: Ордер на арешт для російських убивць - найкраще, що може з ними статися

У Херсонській області скоротиться комендантська година

Зеленський передав меру Харкова почесний знак "Місто-герой України"

Українська авіація завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти погрожують звільненнями і припиненнями виплат пенсій тим, хто відмовляється від отримання паспортів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА