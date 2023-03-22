Україна створить фонд трансформації вугільних регіонів, що сприятиме прискоренню проєктів їхнього енергетичного переходу і поступової ліквідації вугільної галузі, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на заступника міністра Ярослава Демченкова в середу.

"Ми маємо сформувати Фонд справедливої трансформації вугільних регіонів України та забезпечити фінансові внески до нього для реалізації проєктів, зокрема з фізичного закриття вугільних шахт", - заявив він під час консультацій на тему: "Справедлива трансформація: можливості Львівщини".

Водночас уточнюється, що проєкт реалізується в партнерстві з GIZ Україна (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - ІФ) у рамках проєкту "Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України", що фінансується урядом Німеччини.

"Україна може стати місцем створення кластерів сталої енергетики. Ці кластери можуть з'являтися на закритих вугільних шахтах, використовуючи інфраструктуру цих підприємств. Це важливий стимул для розвитку регіонів, створення нових робочих місць, підтримки економіки країни", - зазначив Демченков.

За його словами, наразі більшість населених пунктів Донецької та Луганської областей, де здійснюється вуглевидобуток, розташовані в зоні бойових дій, окуповані або заблоковані ворогом.

"Шахти в таких умовах не можуть повноцінно функціонувати, що створює нові екологічні ризики та соціально-економічні проблеми. Припинення роботи частини вугледобувних підприємств, за оцінкою Світового банку, означає сукупний збиток у розмірі понад $300 млн", - доповнив заступник міністра.

За інформацією Міненерго, у 2023 році за підтримки уряду Німеччини буде здійснено розроблення плану ліквідації Великомостівської шахти у Львівській області та підтримка його імплементації.

Відомство зазначило, що цей проєкт буде одним зі списку пілотних і може послужити прикладом комплексного підходу до розвитку території. У його рамках створюється індустріальний парк у Червонограді, здійснюються заходи з підвищення енергоефективності та економічної диверсифікації.