У Запоріжжі ліквідовано пожежу в дев'ятиповерхових будинках, пошкоджених ракетною атакою, - ДСНС

У Запоріжжі на 14:00 ліквідували пожежу у двох частково зруйнованих дев'ятиповерхових будинках, які постраждали від ракетного обстрілу в середу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 14:00 пожежі в двох частково зруйнованих дев’ятиповерхових будинках ліквідовано. На місці працюють усі екстрені і профільні служби міста. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі.

Як уточнюється, координацію сил і засобів здійснює штаб із ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької ОВА Юрієм Малашком.

За даними ДСНС, для надання допомоги громадянам працюють психологи служби. На місці події для проведення аварійно-рятувальних і пошукових робіт працює 45 осіб особового складу служби та 10 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомлялося, 22 березня ворог завдав масованих ракетних ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків в обласному центрі.

За попередніми даними, понад 20 осіб, зокрема двоє дітей, постраждали. Одна людина померла в лікарні.