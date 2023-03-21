Події

20:19 21.03.2023

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

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Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Російські війська прицільно обстріляли цвинтар у с. Михайлівка Бериславського району, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Війна з дітьми, літніми людьми й навіть... мертвими. Це все, що треба знати про армію РФ. У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Кладовище, куди влучили вісім російських снарядів, розташоване за селом Михайлівка Бериславського району. Є прильоти й у селі, але, на щастя, ніхто не постраждав", - уточнив Прокудін.

 

Теги: #херсонщина #обстріл

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