Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів із важкої артилерії. Люди через обстріл не постраждали. Однак є руйнування", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, пошкоджено 2 приватні будинки, кілька господарських будівель і авто. Обірвано лінію електропередач.

"Рятувальники ще обстежують територію, побиту снарядами агресора. Уточнюють наслідки атаки", - зазначив Лисак.