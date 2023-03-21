Події

20:11 21.03.2023

Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

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Російська артилерія обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району, є руйнування

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів із важкої артилерії. Люди через обстріл не постраждали. Однак є руйнування", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, пошкоджено 2 приватні будинки, кілька господарських будівель і авто. Обірвано лінію електропередач.

"Рятувальники ще обстежують територію, побиту снарядами агресора. Уточнюють наслідки атаки", - зазначив Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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