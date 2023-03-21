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15:44 21.03.2023

Столтенберг: Я планую провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ

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Столтенберг: Я планую провести засідання Комісії Україна-НАТО на зустрічі міністрів закордонних справ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що планує провести засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів уже в межах майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, яке заплановано на 4-5 квітня.

Про це він сказав у вівторок у Брюсселі на пресконференції, презентуючи річну доповідь.

Відповідаючи на запитання журналістів про намір провести таке засідання, попри заперечення Угорщини, генсек сказав: "Я планую провести засідання на нашій зустрічі міністрів закордонних справ через декілька тижнів. Я роблю так, тому що я думаю, що це - платформа, яка демонструє нашу підтримку Україні", - сказав Столтенберг.

Водночас він зазначив, що йому відомо про наявні проблеми в питанні національних меншин, висловивши сподівання, що їх буде вирішено.

Отже, це може бути першим засіданням на рівні міністрів із 2017 року, коли Угорщина методично стала їх блокувати.

Теги: #нато #столтенберг

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