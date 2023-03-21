Окупанти вранці обстріляли прикордонне село на Харківщині, пошкоджено лінії електропередач, постраждалих немає - Синєгубов

У вівторок, приблизно о 6:00, російські окупаційні війська обстріляли з мінометів с. Басове Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередачі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнали щонайменше 14 населених пунктів області, крім того, окупанти намагалися прорвати оборону на куп'янському напрямку, але безуспішно.

"Зокрема, з артилерії, танків і мінометів ворог гатив по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Стрілечі, Глибокому тощо. На куп'янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення", - написав Синєгубов.