Основними жертвами російських атак в Україні є мирні жителі - посол Корнійчук у Кнесеті

Російська агресія спрямована проти мирного населення України, а основні мішені обстрілів - критична інфраструктура та цивільні об’єкти. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив під час конференції у Кнесеті.

«У своєму виступі Посол зазначив, що через терористичну тактику російської армії основними жертвами її атак є мирні жителі, а основними цілями для обстрілів з боку Росії є мирне населення – місцеві громади, лікарні, школи, навчальні заклади, критична інфраструктура», - повідомляється на сторінці Посольтва у Facebook.

Посол також додав, що подібні терористичні дії Росії потрібно негайно припинити, «мирні жителі повинні мати шанс вижити, а для цього Україні вкрай потрібні системи ППО».

Посольство також зазначає, що під час заходу піднімалися питання гуманітарних ініціатив та допомоги.

«Організації, які працюють у цій сфері, обдумували шляхи продовження допомоги в найближчій та довгостроковій перспективі», - йдеться в повідомленні.

Захід «Рік війни – становище єврейських громад в Україні» провів міністр у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом Ізраїлю Аміхай Шиклі.

Конференція зібрала депутатів Кнесету та членів уряду, рабинів, дипломатичний корпус, представників національних інституцій та організацій громадянського суспільства.