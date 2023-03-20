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18:40 20.03.2023

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі

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Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського не допустити заборони церкви, а також залишити духовенство і ченців у Києво-Печерській лаврі

Синод Української православної церкви (Московського патріархату) закликав президента України Володимира Зеленського не допустити заборони УПЦ (МП), а також залишити духовенство і чернецтво церкви у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі.

"Уже тривалий час наша церква потерпає від незаконних перереєстрацій громад, рейдерських захоплень храмів і дискредитації в засобах масової інформації з розповсюдженням великої кількості безпідставних звинувачень. Ці звинувачення не відповідають дійсності, проте слугують передумовою для дискримінації прав громадян України за релігійною ознакою та розмов про заборону Української православної церкви", - йдеться у зверненні синоду до президента.

Також у заяві йдеться про те, що звістка про безпідставне позбавлення УПЦ (МП) права перебувати в Києво-Печерській лаврі викликала величезну хвилю обурення серед їхніх вірян.

"Звертаємося до вас як до глави держави та гаранта дотримання норм Конституції України — забезпечити конституційне право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української православної церкви, не допустити прийняття антиконституційних законів проти церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України, а також зробити все належне, щоб духовенство, чернецтво і віряни Української православної церкви могли й надалі звершувати своє служіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі", - ідеться у зверненні.

Зокрема, в УПЦ (МП) заявили, що церква відстоює територіальну цілісність і суверенітет України та рішуче засуджує російську військову агресію проти країни.

Раніше в понеділок члени синоду УПЦ (МП) на чолі з Онуфрієм приходили до Офісу президента для донесення своєї позиції президентові.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з лаври, а також не планують переходити в ПЦУ.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців і що з Києво-Печерської лаври насамперед має виїхати керівництво Свято-Успенського монастиря і самої УПЦ (МП). Також він уточнив, що "ченці завжди мають вибір", маючи на увазі перехід до ПЦУ.

18 березня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній заявив, що про закриття монастиря у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі не йдеться, а богослужбовою мовою буде старослов'янська та українська.

Після чого в УПЦ (МП) заявили, що виселення ченців зі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври дає Росії нові аргументи для виправдання своєї агресії проти України.

 

Теги: #упц_мп

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