"Укрзалізниця" анонсує сюрпризи для киян на честь річниці запуску Kyiv City Express
"Укрзалізниця" анонсувала кілька сюрпризів для жителів Києва на честь першої річниці запуску Kyiv City Express.
"Проєкт Kyiv City Express офіційно бере відлік з 21 березня 2022 року, коли Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. На той момент це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва та до Центрального залізничного вокзалу з його рятівними евакуаційними рейсами", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що перший поїзд вирушив о 07:30, квитки одразу з'явилися в чатботі, а кияни швидко сказали, що потрібне повноцінне "кільце". Уже з 28 березня так і зробили.
"Прийдешній тиждень є свого роду ювілейним для Kyiv City Express, тому ми підготували декілька сюрпризів, почнемо вже завтра. Дякуємо, що ви з нами, кияни! Продовжуємо рух за графіком - як і на 99,1% рейсів цього непростого року!" - підсумували в компанії.