Події

07:37 18.03.2023

У ЄС засудили чергові пуски ракет КНДР

2 хв читати
У ЄС засудили чергові пуски ракет КНДР

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у заяві від імені Євросоюзу засудив запуск Північною Кореєю 15 березня міжконтинентальної балістичної ракети слідом за пусками ракет малої дальності.

"Усі ці незаконні та небезпечні дії є кричущими порушеннями резолюцій Ради Безпеки ООН, вони загрожують міжнародному миру та безпеці", - ідеться в заяві Борреля, опублікованій увечері в п'ятницю в Брюсселі.

У документі ЄС укотре говорить про необхідність того, щоб КНДР "негайно виконала свої зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН, повністю, що піддається перевірці та незворотнім чином відмовившись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, програм створення балістичних ракет та наявних ядерних програм, а також припинила усі пов'язані з цим види діяльності".

На думку Брюсселя, "це єдиний реальний шлях до стійкого миру і безпеки на Корейському півострові".

"КНДР не може і ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) або будь-якого іншого особливого статусу з цього погляду. ЄС настійно закликає КНДР негайно повернутися до повного дотримання ДНЯЗ і гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також підписати та ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - наголошується в комюніке керівника дипломатії ЄС.

Боррель наголошує, що "використання КНДР ресурсів для підтримки своєї незаконної збройової програми погіршує гуманітарний стан її населення". У його заяві також міститься заклик до міжнародної спільноти "відреагувати єдиним і належним чином, щоб підтримати міжнародну архітектуру нерозповсюдження і запобігти подальшій ескалації з боку КНДР військової напруженості в регіоні".

У ЄС вважають вкрай важливим, щоб усі держави-члени ООН, особливо члени Ради Безпеки, забезпечили повне виконання санкцій організації та закликали КНДР до відновлення змістовного діалогу з основними договірними сторонами.

Боррель висловив від імені Євросоюзу "повну солідарність з Японією і Республікою Корея" і запевнив, що ЄС "готовий працювати з усіма відповідними партнерами в просуванні значущого дипломатичного процесу, спрямованого на побудову сталого миру і безпеки за допомогою повної, перевіреної і незворотної денуклеаризації Корейського півострова".

 

 

Теги: #кндр #єс #засудження #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 17.03.2023
У ЄС звучать пропозиції дозволити закупівлю боєприпасів для України за межами Союзу - ЗМІ

У ЄС звучать пропозиції дозволити закупівлю боєприпасів для України за межами Союзу - ЗМІ

12:47 17.03.2023
ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня

ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня

09:00 17.03.2023
Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

Австралія має намір закупити у США понад 200 крилатих ракет "Томагавк" новітніх модифікацій

07:59 17.03.2023
Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

Єврокомісія запропонувала законопроєкт щодо індустрії технологій із нетто-нульовими викидами

12:07 16.03.2023
ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

ЄС ухвалить рішення для безперебійного постачання боєприпасів Україні – Шольц

07:59 15.03.2023
ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

ЄК запропонувала реформу ринку електроенергії Євросоюзу з поетапною відмовою від газу

19:06 14.03.2023
ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

14:20 14.03.2023
Рада ЄС підняла стелю фінансування Європейського фонду миру майже до EUR8 млрд

Рада ЄС підняла стелю фінансування Європейського фонду миру майже до EUR8 млрд

07:07 14.03.2023
В Італії виступили проти ідеї про європейську заборону на продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння

В Італії виступили проти ідеї про європейську заборону на продаж машин із двигунами внутрішнього згоряння

06:54 14.03.2023
Південна Корея засуджує проведені КНДР запуски балістичних ракет

Південна Корея засуджує проведені КНДР запуски балістичних ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано заклад громадського харчування

У Новомосковську є влучення в об'єкт критичної інфраструктури – голова Дніпропетровської ОВА

У Дніпропетровській області було знищено 3 ударні БПЛА – ПК "Схід"

ОСТАННЄ

За добу ЗС України знищили близько 880 окупантів, 5 танків

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, троє - поранені

Замість Шкарлета міністром освіти може стати директор Малої академії наук Лісовий - нардеп Железняк

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $376,2 млн

У результаті атаки БПЛА на об'єкті критичної інфраструктури в Новомосковську серйозні руйнування

Ексголову і власника авіамоторобудівного підприємства "Мотор-Січ" Богуслаєва позбавили звання "Почесного громадянина Запоріжжя"

Представники України обговорили подальше надання необхідної допомоги з американськими колегами

Було знищено всі БПЛА, запущені в напрямку Києва

Сили ППО знищили 11 із 16 запущених "шахедів"

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано заклад громадського харчування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА