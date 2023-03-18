У ЄС засудили чергові пуски ракет КНДР

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель у заяві від імені Євросоюзу засудив запуск Північною Кореєю 15 березня міжконтинентальної балістичної ракети слідом за пусками ракет малої дальності.

"Усі ці незаконні та небезпечні дії є кричущими порушеннями резолюцій Ради Безпеки ООН, вони загрожують міжнародному миру та безпеці", - ідеться в заяві Борреля, опублікованій увечері в п'ятницю в Брюсселі.

У документі ЄС укотре говорить про необхідність того, щоб КНДР "негайно виконала свої зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН, повністю, що піддається перевірці та незворотнім чином відмовившись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення, програм створення балістичних ракет та наявних ядерних програм, а також припинила усі пов'язані з цим види діяльності".

На думку Брюсселя, "це єдиний реальний шлях до стійкого миру і безпеки на Корейському півострові".

"КНДР не може і ніколи не матиме статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) або будь-якого іншого особливого статусу з цього погляду. ЄС настійно закликає КНДР негайно повернутися до повного дотримання ДНЯЗ і гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також підписати та ратифікувати Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - наголошується в комюніке керівника дипломатії ЄС.

Боррель наголошує, що "використання КНДР ресурсів для підтримки своєї незаконної збройової програми погіршує гуманітарний стан її населення". У його заяві також міститься заклик до міжнародної спільноти "відреагувати єдиним і належним чином, щоб підтримати міжнародну архітектуру нерозповсюдження і запобігти подальшій ескалації з боку КНДР військової напруженості в регіоні".

У ЄС вважають вкрай важливим, щоб усі держави-члени ООН, особливо члени Ради Безпеки, забезпечили повне виконання санкцій організації та закликали КНДР до відновлення змістовного діалогу з основними договірними сторонами.

Боррель висловив від імені Євросоюзу "повну солідарність з Японією і Республікою Корея" і запевнив, що ЄС "готовий працювати з усіма відповідними партнерами в просуванні значущого дипломатичного процесу, спрямованого на побудову сталого миру і безпеки за допомогою повної, перевіреної і незворотної денуклеаризації Корейського півострова".