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07:18 17.03.2023

Рішення французького суду про екстрадицію Жеваго очікується 30 березня

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Рішення французького суду про екстрадицію Жеваго очікується 30 березня

Французький суд, як очікується, 30 березня ухвалить рішення з питання про екстрадицію в Україну бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, якого після затримання в Куршевелі було заарештовано 29 грудня за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР), повідомляє французьке видання Le Dauphiné libéré за підсумками засідання суду в четвер.

"Прокуратура Шамбері не бачить "причин для відмови в його екстрадиції". Його захист стверджує, що відправка його назад в Україну, зону бойових дій, підпадає під "судове відхилення" (фр. hors-piste judiciaire)", - передає видання позиції сторін.

Як повідомлялося, суд 5 січня спочатку переніс на 19 січня слухання з питання про екстрадицію Жеваго в Україну, щоб прокурор і адвокати могли підготуватися. Суд також звільнив бізнесмена під заставу EUR1 млн і взяв його під судовий нагляд.

Потім 19 січня слухання було відкладено до 2 лютого за клопотанням захисту і генеральної прокуратури через затримку в перекладі документів, а також страйк транспортників у Парижі, через що адвокати Жеваго не змогли з'явитися на слухання, а пізніше зі схожої причини - на 16 березня.

ДБР обвинувачує Жеваго і низку топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави і вкладників банку.

За даними ДБР, на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного і пов'язаних із ним юридичних осіб, зокрема "акції його підприємств на сотні мільйонів грн, 26 об'єктів нерухомості, (...) 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень і 10 квартир".

Печерський суд Києва ухвалив рішення про затримання Жеваго наприкінці 2019 року, а в міжнародний розшук його було оголошено влітку 2021 року, хоча його адвокати заперечували цей факт.

Водночас сам Жеваго заперечує усі обвинувачення, заявляє про політичний підтекст справи і закликає українських правоохоронців взяти його свідчення щодо Франції.

Бізнесмен спрогнозував, що за будь-якого рішення французького суду щодо його екстрадиції воно буде оскаржене, тож процес триватиме ще кілька місяців.

 

 

Теги: #жеваго #екстрадиція

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