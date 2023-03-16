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17:11 16.03.2023

Більшість опитаних українців користувалися англійською у повсякденному житті за останні півроку, але лише 23% володіють нею на побутовому рівні - соцопитування

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Більшість опитаних українців користувалися англійською у повсякденному житті за останні півроку, але лише 23% володіють нею на побутовому рівні - соцопитування

Понад дві третини опитаних українців (68%) зазначають, що мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, але здебільшого ці знання не є глибокими, свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного в грудні 2022-го - січні 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології за запитом Міністерства цифрової трансформації України.

51% опитаних зазначили, що мають певні знання англійської мови, але лише 23% можуть читати, писати та спілкуватися нею на побутовому або професійному рівнях.

Такі самооцінки знання мови (володіння принаймні однією навичкою) та консервативні (уміння читати, писати та спілкуватися в побуті та професійній діяльності) для інших іноземних мов становлять: для польської - 22%-10%, німецької - 14%-5%, французької - 7%-2%, іспанської - 3%-1%, угорської 2%-0%, турецької - 1%-1%.

Зовсім не володіють іноземними мовами на будь-якому рівні 32% дорослих жителів України. 56% опитаних виявили бажання підвищувати свій рівень знання іноземної мови, але 61% стверджують, що не мають потреби в знанні іноземної мови для професійної діяльності.

В опитуванні не враховували російську мову - тільки англійську, польську, турецьку, угорську, іспанську, французьку та німецьку мови.

За останні півроку 61% опитаних мали досвід застосування англійської в повсякденному житті, що найбільше пов'язано з дозвіллям і комунікацією зі знайомими. У професійній діяльності використовували англійську - 19%, у навчанні - 18%.

В умовах війни українці заявили про обмежений досвід вивчення англійської мови: 46% повідомили, що не використовували жодного способу вивчити її, мовні курси відвідували рідше, ніж раніше.

51% українських дітей вивчає англійську мову в закладах освіти, ще 27% вивчають її додатково поза межами навчального закладу, а 22% не вивчають англійську взагалі. 93% українців, які мають дітей, хочуть, щоб їхня дитина вивчала та підвищувала рівень англійської. За необхідності вибору однієї іноземної мови, яку обов'язково потрібно вивчати жителю України, переважна більшість учасників дослідження (89%) називають англійську.

Як зазначають у КМІС, українців можна поділити на умовні чотири категорії щодо вивчення іноземної мови: 1 - мають бажання і потребу (28%); 2 - мають лише бажання (28%); 3 - не мають бажання, але мають потребу (2%) і 4 - не мають ані бажання, ані потреби (42%).

Знання іноземної мови є вищим серед молодших, освіченіших і заможніших людей. Відносно більша поширеність володіння іноземними мовами спостерігається в містах із населенням 500 тис. і більше (77%) та столиці - 84%.

Опитування проводилося методом онлайн-інтерв'ю 2001 мешканця України віком від 18 років із підконтрольних уряду територій за основними демографічними характеристиками (стать, вік, макрорегіон та міський/сільський тип населеного пункту). Для відбору недопредставлених в онлайні груп (переважно людей старшого віку та сільського населення) було застосовано додатковий телефонний рекрутинг.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту та особливостей використовуваного методу дослідження) не перевищувала 2,2%. В умовах війни можуть виникати додаткові систематичні відхилення вибірки, проте отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

 

Теги: #соцопитування #англійська

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