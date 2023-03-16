Події

13:02 16.03.2023

У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

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У столиці, Київській та Житомирській областях зберігаються мережеві обмеження - "Укренерго"

Через значні ушкодження мереж унаслідок російських ракетно-дронових атак зберігаються мережеві обмеження в столиці, Житомирській і Київській областях, повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

"Наразі в цих регіонах застосовуються обмеження споживання. В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які призводили б до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання областям не доводилися", - зазначили в НЕК.

Загалом в енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"16 березня генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії у всій країні", - уточнили в Міністерстві енергетики України.

Теги: #обмеження #енергосистема

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