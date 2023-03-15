Остін зателефонував Шойгу через збитий над Чорним морем безпілотник

Міністр оборони США Ллойд Остін у зв'язку з інцидентом з американським безпілотником, який був перехоплений російським винищувачем і зазнав аварії в Чорному морі, зателефонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

Про це Остін розповів журналістам у середу на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Контактної групи з оборони України.

"Два російські винищувачі скинули паливо на безпілотник США MQ-9, який проводив рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі. І один російський винищувач із ним зіткнувся, внаслідок чого безпілотник зазнав аварії. Цей епізод - це частина моделі агресивних і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі. У мене була телефонна розмова з моїм російським колегою, міністром Шойгу. Як я вже неодноразово говорив, важливо, щоб великі сили були моделлю прозорості та комунікації. США продовжуватимуть літати й оперувати там, де це дозволяє міжнародне право. Росія повинна оперувати своїми бойовими літаками безпечним і професійним чином", - сказав глава Пентагону.

Він не став відповідати на запитання про реакцію Шойгу під час телефонної розмови: "Я не буду говорити за міністра Шойгу, так само як і вдаватися в деталі розмови. Я просто знову повторю, що США будуть продовжувати літати і оперувати там, де це дозволяє міжнародне право".

Зі свого боку голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, відповідаючи на запитання, чи було це навмисним, сказав, що в нього запланована телефонна розмова з начальником генерального штабу Герасимовим. "Було це навмисно чи ні - я ще не знаю. Я знаю, що перехоплення було навмисним, нам відомо, що агресивна поведінка була навмисною, що це було вкрай непрофесійно і дуже небезпечно. Чи був фізичний контакт - ще не відомо, ще потрібно подивитись. Але я можу сказати, що в нас є докази перехоплення, яке було вкрай агресивним - у нас є відео", - розповів він.

Говорячи про можливість підняти безпілотник, що впав, генерал констатував, що уламки затонули на глибину 4000-5000 футів (1200-1500 м), тому підняти їх буде важко. "Така операція буде складною для всіх. Найімовірніше, він розбитий і не може бути відновлений. Що стосується втрати чутливої інформації тощо - як завжди, ми вжили необхідних заходів. Тому ми достатньо впевнені, що щоб там не було цінним, уже більше цінності не має", - запевнив Міллі.