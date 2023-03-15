Російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, двоє людей загинули

Російські окупанти завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області. Унаслідок удару двоє людей загинули, п'ятеро постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Убили двох жінок - 62 і 57 років. Попередньо ще чотири жінки та один чоловік - постраждали. Пошкоджено сім багатоповерхових і чотири приватних будинки, господарську споруду", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Пізніше Лисак уточнив, що чоловіка і трьох жінок госпіталізували в стані середньої важкості, а ще одна постраждала лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджено 13 багатоповерхових і дев'ять приватних будинків. Один із них загорівся - рятувальники пожежу вже приборкали. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені й п'ять господарських споруд та авто", - зазначив очільник ОВА у телеграм-каналі.