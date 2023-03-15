Події

18:42 15.03.2023

Російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, двоє людей загинули

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Російські окупанти завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області. Унаслідок удару двоє людей загинули, п'ятеро постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Убили двох жінок - 62 і 57 років. Попередньо ще чотири жінки та один чоловік - постраждали. Пошкоджено сім багатоповерхових і чотири приватних будинки, господарську споруду", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Пізніше Лисак уточнив, що чоловіка і трьох жінок госпіталізували в стані середньої важкості, а ще одна постраждала лікуватиметься амбулаторно.

"Пошкоджено 13 багатоповерхових і дев'ять приватних будинків. Один із них загорівся - рятувальники пожежу вже приборкали. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені й п'ять господарських споруд та авто", - зазначив очільник ОВА у телеграм-каналі.

Теги: #обстріл #марганець

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