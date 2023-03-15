ВАКС заарештував ексголову "Спецтехноекспорту", який не вніс заставу - НАБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту колишнього керівника "Спецтехноекспорту", який не вніс визначену судом заставу, повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

"15 березня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС змінив запобіжний захід колишньому керівнику ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" (дочірнє підприємство державної компанії "Укрспецекспорт"), який разом з іще трьома колишніми працівниками обґрунтовано підозрюється в розкраданні та легалізації понад $2,3 млн", - ідеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією НАБУ, у січні 2023 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 млн грн і поклав на нього низку процесуальних зобов'язань, проте рішення суду виконано не було, заставу не внесено.

У зв'язку з цим, як пояснюється в повідомленні, прокурор звернувся до суду з клопотанням детективів НАБУ про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу.

"Суд частково задовольнив вищезазначене клопотання та застосував до колишнього керівника "Спецтехноекспорту" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави", - інформують у НАБУ.

Підозрюваного взято під варту в залі суду.