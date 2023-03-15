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14:34 15.03.2023

Президент Фінляндії їде до Туреччини вирішувати питання про ратифікацію приєднання країни до НАТО

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Президент Фінляндії їде до Туреччини вирішувати питання про ратифікацію приєднання країни до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вирушить у четвер із дводенним робочим візитом до Туреччини.

"Поїздка розпочнеться з відвідування зони землетрусу на південному сході Туреччини", - повідомила канцелярія глави держави.

У п'ятницю Нііністьо зустрінеться в Стамбулі з Ердоганом. Темою обговорення стане членство в НАТО Фінляндії та Швеції, а також питання відновлення Туреччини після землетрусу, геополітичної ситуації та двосторонніх відносин.

Президента супроводжує в поїздці міністр закордонних справ Пекка Гаавісто.

"Очікується, що Туреччина оголосить про ратифікацію під час візиту президента", - зазначає фінська газета Iltalehti.

Можливо, Туреччина схвалить членство в НАТО поки що лише Фінляндії. У вівторок прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнав, що "дедалі вірогіднішим видається вступ Фінляндії та Швеції до НАТО в різний час".

Держави-члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, зажадавши від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації і видати осіб, обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі. Водночас в Анкарі неодноразово заявляли, що Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО раніше Швеції.

Теги: #туреччина #нііністьо

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