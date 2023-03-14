Події

19:48 14.03.2023

Ткаченко про перемогу на "Оскарі" фільму "Навальний": Заперечувати щодо рішення Американської кіноакадемії було б дивно

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Ткаченко про перемогу на "Оскарі" фільму "Навальний": Заперечувати щодо рішення Американської кіноакадемії було б дивно

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає дивним і неприємним факт, що президенту України Володимиру Зеленському не дали можливості виступити на церемонії "Оскар".

"Заперечувати щодо рішення Американської кіноакадемії було б дивно", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок, коментуючи результати премії "Оскар".

Водночас міністр наголосив, що той факт, що президент України Володимир Зеленський не мав можливості виступити на церемонії "Оскар", як він це робив на інших фестивалях, виглядає дивно й неприємно.

Як повідомлялося, Американська кіноакадемія визнала переможцем у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального - Navalny, знятий канадським режисером Деніелом Роером.

 

 

Теги: #оскар #думка #навальний #ткаченко

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