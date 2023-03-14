Ткаченко про приїзд російської журналістки Альбац: Мені було дивно побачити її в Україні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що необхідно мати запобіжники для приїзду в Україну "хороших росіян" за паспортами третіх країн.

"Мені було дивно побачити її в Україні (російську журналістку Євгенію Альбац)", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

У цьому контексті міністр зазначив, що необхідно мати запобіжники для приїзду в Україну так званих хороших росіян за паспортами третіх країн.

"Наскільки я розумію, на Альбац не було накладено санкції, і якщо вона в'їжджала за паспортом іншої країни, ймовірно, що це відбувалося законно. Але я не думаю, що тут її зустрічають із розкритими обіймами", - заявив Ткаченко.

На уточнювальне запитання, чи можна запобігти таким візитам росіян за паспортами третіх країн шляхом складання списків, міністр сказав: "Це складне питання, оскільки ми - демократична країна".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російська журналістка Альбац приїхала в Україну, а кордон перетнула з паспортом третьої країни.