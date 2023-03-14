Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило лічильник подання декларацій за 2021 рік, він відображає статистику даних про кількість поданих публічними службовцями декларацій за 2021 рік.

Як повідомляє пресслужба НАЗК у вівторок, щопонеділка дані оновлюються, щоб можна було простежити динаміку декларування.

"Попри те, що обов’язок подачі декларацій добровільний, прослідковується дуже чітка тенденція. Рядові посадовці справно подають декларації, хоча могли б відкласти подачу, а ось серед топчиновників та нардепів кількість осіб, які прозвітували, мінімальна. Ми сподіваємося, що ця статистика покращиться, коли громадськість зможе слідкувати за цим процесом", - зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

В агентстві повідомляють, що станом на 13 березня 2023 року декларації подали 336 тис. 617 осіб.

"Серед них: 29 193 посадовців категорії "А" та "Б" (держслужбовці, які обіймають керівні посади); 29 народних депутатів; два чинних міністри (міністр освіти і науки та міністр оборони); два заступники керівника Офісу президента; 1 715 суддів; 7 980 прокурорів, слідчих, дізнавачів; п'ять голів ОДА та ОВА", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що лічильник можна побачити на стартовій сторінці вебсайту НАЗК. Він містить статистику подання декларацій за категоріями та збільшення кількості декларацій за останній тиждень.

"Зараз декларування публічними службовцями добровільне. Водночас з осені 2022 року у Верховній Раді очікує голосування законопроєкт про відновлення декларування. Крім того, нещодавно президент публічно відповів на петицію про відновлення декларування. Міжнародна спільнота також надала свої рекомендації. Зокрема Transparency International рекомендує Україні відновити декларування, перевірки декларацій та інші заходи фінансового контролю", - зазначили в агентстві.

"Ми сподіваємося на доброчесність посадовців та нардепів, а також на те, що парламентарі якнайшвидше відновлять декларування", - додали в НАЗК.