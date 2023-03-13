Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську і Покровську об'єднані територіальні громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, також окупанти використали для атаки безпілотний літальний апарат.

"Люди не постраждали. Пошкоджене транспортне підприємство. Наслідки атак продовжують з’ясовувати рятувальники", - написав Лисак у телеграмі у понеділок.