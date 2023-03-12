Події

19:10 12.03.2023

На Житомирщині офіцер побив солдата в навчальному центрі, розпочато службове розслідування

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Командування 190-го навчального центру ЗСУ в селі Гуйва Житомирської області почало службове розслідування за фактом побиття офіцером солдата, повідомив навчальний центр.

"Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, що стосується інциденту, який трапився в одному з підрозділів. Ми поділяємо обурення щодо виявленого факту. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування", - ідеться в повідомленні центру у фейсбуці в неділю.

За інформацією військових, до службового розслідування залучено всі компетентні структури, зокрема Службу військового правопорядку, контррозвідку, Державне бюро розслідувань.

У навчальному центрі наголосили, що "в Україні будують армію нового формату, де немає місця зловживанням і нестатутним стосункам". Винуватці інциденту "однозначно понесуть суворе покарання", йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому офіцер ударив солдата, потім - відео, на якому офіцер визнає свою провину, але натякає на вживання солдатом алкоголю.

 

 

 

Теги: #солдат #офіцер #нестатутні_відносини

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