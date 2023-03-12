Харківський метрополітен призупинив перевезення пасажирів через кілька годин після його відновлення

Харківський метрополітен, який у неділю вранці відновив перевезення пасажирів після триденної перерви, знову зупинив рух поїздів на всіх лініях.

"Рух поїздів у Харківському метрополітені тимчасово призупинено з технічних причин... Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Наразі міський транспорт працює за схемою блекауту - пасажирів перевозять муніципальні автобуси, міський наземний електротранспорт і метро не працюють.

За інформацією "Укренерго", у місті зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання.

Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу, здійсненого ЗС РФ у ніч на 9 березня, Харків був повністю знеструмлений. Метрополітен був переведений на роботу тільки в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси.