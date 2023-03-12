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08:43 12.03.2023

У Луганській області вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожуючи відмовою від соцвиплат

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У Луганській області продовжують насильницьку паспортизацію населення, вимагаючи від мобілізованих підписувати контракти з армією РФ і погрожуючи відмовою від соціальних виплат і захисту, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

"Російська влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення Луганської області. Так, військове керівництво Росії в обов'язковому порядку вимагає від усіх мобілізованих підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього необхідно обов'язково мати серед інших документів копію паспорта громадянина Росії. В іншому разі військовослужбовцям і членам їхніх родин погрожують у відмові від усіх встановлених виплат і соціального захисту, передбаченого для військовослужбовців Росії.

В ОВА також додали, що близько 500 жінок звернулися до керівництва РФ із претензією, що в т.зв. "ЛНР" не діє російське законодавство. Зокрема, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків.

 

 

 

Теги: #мобілізація #луганська_область #паспортизація

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