Події

07:12 12.03.2023

Оголошено лауреатів Шевченківської премії

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Оголошено лауреатів Шевченківської премії

Комітет з Національної премії України ім. Тараса Шевченка в суботу ввечері оголосив лауреатів Шевченківської премії, повідомляє пресслужба Комітету.

"Комітет, керуючись відповідним порядком, 15 лютого 2023 року провів засідання та голосування, що визначило переможців у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Літературознавство та мистецтвознавство", "Музичне мистецтво", "Кіномистецтво", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Лауреатами стали поетеса Катерина Калитко, виконавці гурту "Хорея Козацька", літературознавець Михайло Назаренко, журналіст Віталій Портников і режисерка Ірина Цілик.

 

 

 

Теги: #шевченківська_премія #лауреати

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