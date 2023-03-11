Кількість пільгових іпотечних кредитів сягнула 936 на 1,2 млрд грн

Для участі в програмі доступного іпотечного кредитування під 3% державній компанії "Укрфінжитло" вже подано 45 тисяч заявок, видано 936 кредитів на 1,2 млрд грн, повідомив голова правління Євген Мецгер на конференції Digital lending у Києві.

За його словами, найближчим часом планується розширення категорій населення, які зможуть взяти участь у програмі доступних іпотечних кредитів із фіксованою ставкою 7% річних.

"Ми маємо запустити масову іпотеку для всіх:... це всі сім'ї, які не мають сьогодні власного житла", - сказав він, уточнивши, що для всіх категорій населення базова ставка іпотечного кредитування під час видачі кредиту на 20 років із 20%-м першим внеском (як і для пільгових категорій) буде фіксованою на рівні 7%.

Мецгер також повідомив, що зараз "Укрфінжитло" вивчає варіанти залучення додаткового фінансування, зокрема й від іноземних кредиторів на міжнародних ринках.

Він анонсував ухвалення наступного тижня стратегії, фінплану та інвестплану "Укрфінжитла".

"Ми залучимо додатковий ресурс найближчим часом, і іпотека отримає друге дихання", - запевнив Мецгер.

Також, за його словами, до програми можуть приєднатися ще два-чотири нові банки-партнери крім п'яти, з якими держкомпанія вже працює, фондуючи видачу ними іпотечних кредитів у рамках програми.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року набула чинності постанова Кабміну про затвердження умов забезпечення доступного іпотечного кредитування державною компанією "Укрфінжитло". На пільгову іпотеку під 3% можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ та працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці.

Для ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх сімей (окрім сімей загиблих захисників, які отримали одноразову грошову допомогу), внутрішньо переміщених осіб та інших громадян без житла або з житлом до 52,5 кв. м для однієї особи +21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї, ставка за іпотекою становитиме 7%.

Зазначені категорії громадян також мають пріоритетне право на забезпечення житлом.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року уряд докапіталізував ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).