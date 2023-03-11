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14:19 11.03.2023

Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

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Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський продовжує роботу на фронті й перебуває на найважливіших його ділянках разом зі своїми підрозділами, повідомляють на сторінці у Facebook Сухопутних військ Збройних сил України в суботу.

"Командувач постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмута під українським контролем", - ідеться в повідомленні.

Повідомлення проілюстровано фотографіями Сирського разом із військовослужбовцями.

"Українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто. Для оборони Бахмута залучено сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитися від просування вперед", - повідомили в Сухопутних військах.

3 березня повідомлялося, що Сирський працює в підрозділах, які ведуть оборону Бахмута Донецької області. В місті, що обороняється, командувач заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах, ознайомився з проблемними питаннями підвищення обороноздатності підрозділів на лінії фронту.

Теги: #бахмут #сирський

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