Зеленський обговорив із діячами культури їхню взаємодію з державою

Президент України Володимир Зеленський обговорив у четвер із представниками культури та мистецтва їхню взаємодію з державою.

"У 209-ту річницю від дня народження українського письменника, художника і мислителя Тараса Шевченка зустрівся із діячами культури і мистецтва. Під час зустрічі обговорили шляхи поглиблення взаємодії між державою та представниками культурної сфери", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Він наголосив на важливості "продовжувати культурну, просвітницьку роботу, що сприяє посиленню підтримки України з боку наших партнерів і всього світу".

"Запропонував напрацювати рекомендації та необхідні кроки, які мають бути підтримані з боку держави. Дякую всім митцям, хто допомагає тут, хто в окопах віддає своє життя цьому. А також всім тим, хто за кордоном допомагав дипломатії та журналістиці створювати хвилю підтримки, щоб Україна не була на самоті", - сказав президент.

"Дуже хочеться, щоб про цю війну після нашої перемоги говорили ті, хто захищав державу. Щоб усі, хто є свідком або активно брав участь, щоб вони заповнили цей простір. Той, хто знає, як це було", - сказав він на зустрічі.

"Дуже важливо такий контент створити. Я хотів би, щоб ми це робили вже, щоб потім не з'явився вакуум", - зазначив Зеленський.