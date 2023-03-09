У США госпіталізували лідера республіканців у сенаті Макконнелла після падіння

Лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл опинився в лікарні після падіння в одному з готелів напередодні ввечері, передає агентство Associated Press із посиланням на представника сенатора Дуга Андреса.

Інцидент стався, коли Макконнелл був присутній на приватній вечері в одному з готелів у Вашингтоні. Подробиці представник політика не повідомив, також невідомо, як довго він буде відсутній у сенаті.

Раніше в Макконнелла вже були схожі проблеми зі здоров'ям, у 2019 році він упав у своєму будинку, зламавши плече. Декілька тижнів після операції він відновлювався вдома і працював у віддаленому режимі.

Макконнеллу 81 рік, він уперше обрався до сенату у 1984 році.