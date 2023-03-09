Після нічної ракетної атаки в Харкові не працює електротранспорт, метро переведено в режим укриття

Після масованої ракетної атаки російських окупаційних військ у ніч на четвер у Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.

"Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту", - повідомили у пресслужбі міськради.

Як повідомив прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, метрополітен працює як укриття.

"Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не розпочинався. Про початок перевезення пасажирів - повідомимо додатково", - сказав Бітнер.