Події

07:55 09.03.2023

Після нічної ракетної атаки в Харкові не працює електротранспорт, метро переведено в режим укриття

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Після нічної ракетної атаки в Харкові не працює електротранспорт, метро переведено в режим укриття

Після масованої ракетної атаки російських окупаційних військ у ніч на четвер у Харкові не працює наземний електротранспорт і метро.

"Наземний електротранспорт не працює. Запустили автобуси за схемою блекауту", - повідомили у пресслужбі міськради.

Як повідомив прессекретар КП "Харківський метрополітен" Олексій Бітнер, метрополітен працює як укриття.

"Метрополітен працює як укриття. Рух поїздів не розпочинався. Про початок перевезення пасажирів - повідомимо додатково", - сказав Бітнер.

 

 

Теги: #транспорт #харків #робота

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