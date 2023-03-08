Правоохоронці підозрюють посадових осіб Айбокс Банку у сприянні гральному бізнесу в ухиленні від сплати 400 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками СБУ викрили злочинну схему, в якій задіяно посадових осіб Айбокс Банку, а також понад 20 підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, банківська установа, ймовірно, сприяла гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Сума не сплачених підприємствами податків попередньо становить 400 млн грн.

"Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для поповнення акаунтів готівку вносили через термінали самообслуговування на рахунки операторів грального бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці компанії перебувають на спрощеній системі оподаткування і не зареєстровані платниками ПДВ.

"Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів становить близько 20 млрд гривень, із яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків", - наголошують у Бюро.

Там додають, що з метою отримання доказової бази БЕБ спільно з СБУ та НБУ проводять масштабні обшуки в приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів.

У свою чергу пресслужба СБУ повідомляє, що правоохоронці також задокументували численні факти проведення зазначеним банком платежів за картками російських банків.

"Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн, а загальний обіг коштів перебував на рівні 180 млрд грн на рік.

"Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)", - наголосили в Службі.

При цьому, в БЕБ і СБУ не уточнюють назву зазначеної фінустанови, проте джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що йдеться про Айбокс Банк.

Як повідомлялося, 7 березня правління Нацбанку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії Айбокс Банку, 37-го за розміром активів із 66 українських банків, та його ліквідацію у зв'язку з низкою порушень, серед яких сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру і недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.