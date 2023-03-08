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11:45 08.03.2023

Мін'юст має намір розробити і подати для розгляду законопроєкт про зареєстровані цивільні партнерства у 2023 році

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Мін'юст має намір розробити і подати для розгляду законопроєкт про зареєстровані цивільні партнерства у 2023 році

Міністерство юстиції України має намір розробити і подати для розгляду законопроєкт про зареєстровані цивільні партнерства у 2023 році.

"Наше міністерство має подати законопроєкт про реєстровані цивільні партнерства до парламенту цього року. Ми над ним працюємо, маємо розуміння, що і чому ми пишемо, яку філософію та смисли вкладаємо в текст та на які проміжні результати орієнтуємось", - написала заступниця міністра юстиції України з європейської інтеграції Валерія Коломієць у колонці для інтернет-видання "УП. Життя".

За її словами, міністерство розуміє важливість та актуальність цього питання з огляду на велику кількість представників та представниць ЛГБТК+ спільноти, які сьогодні здійснюють оборону країни в лавах Збройних сил України.

Коломієць також розповіла про деякі концептуальні межі, на яких будуватиметься майбутній законопроєкт. Зокрема інститут реєстрованого цивільного партнерства пропонується запровадити лише для одностатевих пар. "Важлива ремарка, це будуть саме партнерства, а не "одностатеві шлюби", тобто сам інститут шлюбу жодних змін зазнавати не буде", - наголосила вона.

За її словами, це буде окремий законопроєкт, у якому буде передбачено конкретний перелік прав та обов'язків партнерів, а також буде визначено коло питань, які можуть регулюватися партнерським договором.

Окрім того, документ передбачатиме, що одностатеві шлюби, укладені між громадянами України за кордоном, планують прирівняти до цивільного партнерства в Україні, а в разі, якщо партнери є громадянами України і проживають за кордоном і хочуть зареєструвати партнерство, вони зможуть це зробити в дипломатичних і консульських установах України.

Серед іншого, за словами заступниці міністра, у законопроєкті також слід врахувати рішення Європейського суду з прав людини Fedotovaandothers v. Russia. "Це справа, в якій кілька одностатевих пар з Росії стверджували що їхні права були порушені тим, що їхня країна не надала їм можливості оформити офіційні стосунки, аби мати можливість захистити свої матеріальні та нематеріальні права. У своєму рішенні суд вкотре підтвердив вже раніше сформовану практику щодо того, що держави-учасниці Конвенції з прав людини та основоположних свобод мають у будь-якому випадку забезпечити правові рамки, які дозволяють одностатевим парам отримати належне визнання та захист їхніх стосунків", - наголосила Коломієць.

Теги: #партнерство #законопроєкт

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