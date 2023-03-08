СБУ затримала ще одного ворожого інформатора в Одесі

Служба безпеки України викрила жителя Одеси, який збирав і публікував інформацію про розташування Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури.

"Він оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області. "Підхоплену" у соцмережах інформацію окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, ворожий інформатор виходив на місцевість після обстрілів для з'ясування та оприлюднення їх наслідків для повторних повітряних атак.

Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі.

"За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини рашистів. Крім того, на власних сторінках у заборонених соцмережах він закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу", - зазначено в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ️ ч. ч. 1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності), ️ ч. ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Одеської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.