Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами. Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.