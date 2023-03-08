Події

08:52 08.03.2023

Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

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Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагався йти в наступ у районі Гряниківки, але відступив з втратами. Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району. На щастя, внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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