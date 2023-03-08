Події

08:10 08.03.2023

Окупанти вранці обстріляли Марганецьку ОТГ, попередньо без постраждалих

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Окупанти вранці обстріляли Марганецьку ОТГ, попередньо без постраждалих

Російські окупанти обстріляли територію Марганецької об'єднаної територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області в середу вранці, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ніч у Дніпропетровській області пройшла без обстрілів. А вже після шостої ранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Російська армія вдарила з важкої артилерії. Усі деталі уточнюються", - написав Лисак у телеграмі.

Зі свого боку, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Майже 9 годин повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі. Рано вранці російські окупанти з важкої артилерії вдарили по тамтешній Марганецькій громаді. Попередньо - без постраждалих. Наразі інформація про руйнування уточнюється. В інших районах області вночі було тихо", - написав Лукашук у телеграмі.

До складу Марганецької ОТГ входять м.Марганець, смт Мар'ївка, селище Максимівка та 5 сіл. ОТГ розташована на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого перебуває під російською окупацією.

 

 

 

 

 

Теги: #обстріл #марганець

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