Окупанти вранці обстріляли Марганецьку ОТГ, попередньо без постраждалих

Російські окупанти обстріляли територію Марганецької об'єднаної територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області в середу вранці, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ніч у Дніпропетровській області пройшла без обстрілів. А вже після шостої ранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Російська армія вдарила з важкої артилерії. Усі деталі уточнюються", - написав Лисак у телеграмі.

Зі свого боку, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Майже 9 годин повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі. Рано вранці російські окупанти з важкої артилерії вдарили по тамтешній Марганецькій громаді. Попередньо - без постраждалих. Наразі інформація про руйнування уточнюється. В інших районах області вночі було тихо", - написав Лукашук у телеграмі.

До складу Марганецької ОТГ входять м.Марганець, смт Мар'ївка, селище Максимівка та 5 сіл. ОТГ розташована на березі Каховського водосховища, протилежний берег якого перебуває під російською окупацією.