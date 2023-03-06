Події

13:34 06.03.2023

Взяття Бахмута "необов'язково означатиме, що РФ змінила хід війни" - глава Пентагону

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Взяття Бахмута "необов'язково означатиме, що РФ змінила хід війни" - глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що місто Бахмут (Донецька область) має символічне й оперативне значення, але його взяття необов'язково означатиме, що РФ набрала обертів у своїх військових зусиллях, що тривають уже рік, повідомляє The Guardian.

"Я думаю, що це, швидше, символічне значення, ніж стратегічне й оперативне", - сказав Остін журналістам під час візиту до Йорданії, додавши, що він не передбачатиме, чи буде Бахмут узято російськими військами.

"Падіння Бахмута необов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", - додав Остін.

Теги: #пентагон #бахмут

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