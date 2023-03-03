Події

11:30 03.03.2023

США додали до "чорного списку" з торгівлі 28 китайських організацій

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США додали до "чорного списку" з торгівлі 28 китайських організацій

Адміністрація Байдена внесла до "чорного списку" 28 китайських організацій за ймовірні порушення санкцій, повідомляє в п'ятницю The Financial Times.

Видання зазначає, що порушення полягають у постачанні КНР різним країнам технологій для ядерних і ракетних програм, а також у наданні допомоги Росії в посиленні її оборонної промисловості.

Крім того, серед причин потрапляння до "чорного списку" - постачання М'янми і низки китайських організацій технологіями спостереження, які, на думку Вашингтона, підпадають під визначення "порушення прав людини".

Теги: #сша #китай #санкції

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