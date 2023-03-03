Трамп не має імунітету за цивільними позовами, пов'язаними зі штурмом Капітолія 6 січня, - Мін'юст США

Мін'юст США дійшов висновку, що імунітет, який за заявою Дональда Трампа він має як колишній президент, не поширюється на його промову 6 січня 2021 року.

"Звернення до громадськості з питань, що становлять суспільний інтерес, є традиційною функцією президента", - йдеться у висновку Мін'юсту, оприлюдненому в четвер.

"Але ця традиційна функція - це функція публічної комунікації. Це не включає підбурювання до неминучого насильства в приватному житті", - наголосили у відомстві.

"Оскільки фактичне підбурювання не було б захищене абсолютним імунітетом, навіть якби воно пролунало в контексті промови з питань, які становлять суспільний інтерес, суд має відхилити категоричний аргумент, який президент Трамп навів нижче, і відновити апеляцію", - повідомили в Мін'юсті.

Апеляційний суд попросив Міністерство юстиції надати висновок у відповідь на заяви Трампа про те, що він має абсолютний імунітет і тому не може бути відповідачем за позовами двох офіцерів Капітолію США та 11 членів Конгресу від Демократичної партії, пов'язаними із заворушеннями 6 січня 2021 року.

Позови спрямовані на те, щоб притягнути Трампа до відповідальності за фізичні та психологічні травми.

Міністерство юстиції наголосило, що в їхньому висновку немає висновків про те, чи підбурював Трамп до заколоту, але претензії в позові описують поведінку і промову, які виходять за межі президентських обов'язків.

6 січня 2021 року Конгрес США збирався затвердити результати голосування на президентських виборах 2020 року. Цього дня у столиці США зібралися на акцію протесту численні прихильники Трампа. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі Конгресу і зірвала засідання. Конгресмени-демократи негайно звинуватили у трагедії Трампа.

Сам експрезидент запевняє, що не має жодного стосунку до подій 6 січня 2021 року.