Події

07:31 03.03.2023

У Запоріжжі триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку

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У Запоріжжі триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку

Рятувальники продовжують розбір завалів і демонтаж небезпечних елементів на місці ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі, було вивезено понад 90 тонн будівельних уламків, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 21:00 на місці ракетного удару по житловому будинку в м. Запоріжжі тривають роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку. Для освітлення місця проведення аварійно-рятувальних робіт співробітниками ДСНС додатково встановлено 2 освітлювальні вежі", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер увечері.

"Комунальні служби вивезли понад 90 тонн будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 74 мешканцям будинку та родичам постраждалих", - також зазначається в повідомленні.

Для проведення робіт від ДСНС залучено 126 рятувальників, 30 одиниць техніки та 2 кінологічні розрахунки.

Як повідомлялося, у ніч на четвер російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Унаслідок цього загинули 2 людини, 11 було врятовано.

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл #наслідки

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