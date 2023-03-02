McDonald's оголошує початок роботи в Одесі та Дніпрі

Компанія McDonald's оголосила про відновлення операційної діяльності в декількох містах у південній і східній частинах країни, зокрема в Одесі та Дніпрі, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, окрім постійного моніторингу безпекової ситуації, наступний етап відновлення діяльності потребує відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, а це займає більше часу. Насамперед розглядають можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі - наприкінці квітня та в декількох інших містах.

Як зазначається, плани компанії можуть бути скориговані залежно від поточної ситуації в містах і регіонах.

Наголошується, що безпека відвідувачів і працівників є безумовним пріоритетом McDonald's, тож ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відкритих закладах України.

Розвитком мережі опікується ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2023 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 2 березня в мережі компанії в Україні працюють 67 ресторанів, із них 43 у столиці.