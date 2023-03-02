Події

14:18 02.03.2023

McDonald's оголошує початок роботи в Одесі та Дніпрі

1 хв читати
McDonald's оголошує початок роботи в Одесі та Дніпрі

Компанія McDonald's оголосила про відновлення операційної діяльності в декількох містах у південній і східній частинах країни, зокрема в Одесі та Дніпрі, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, окрім постійного моніторингу безпекової ситуації, наступний етап відновлення діяльності потребує відновлення ланцюжків постачання, зокрема логістичних, а це займає більше часу. Насамперед розглядають можливість відкриття ресторанів в Одесі наприкінці березня, Дніпрі - наприкінці квітня та в декількох інших містах.

Як зазначається, плани компанії можуть бути скориговані залежно від поточної ситуації в містах і регіонах.

Наголошується, що безпека відвідувачів і працівників є безумовним пріоритетом McDonald's, тож ресторани працюватимуть згідно з розширеними протоколами безпеки, запровадженими в усіх відкритих закладах України.

Розвитком мережі опікується ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2023 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 2 березня в мережі компанії в Україні працюють 67 ресторанів, із них 43 у столиці.

Теги: #одеса #mcdonalds #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:38 01.03.2023
У Дніпрі викрили банду, яка займалася розбоєм під виглядом тероборонівців - ДБР

У Дніпрі викрили банду, яка займалася розбоєм під виглядом тероборонівців - ДБР

11:29 28.02.2023
Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

08:05 28.02.2023
В Одесі повністю відновили енергопостачання

В Одесі повністю відновили енергопостачання

19:03 27.02.2023
"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

07:05 26.02.2023
"Укренерго" завершило відновлювальні роботи в Одесі

"Укренерго" завершило відновлювальні роботи в Одесі

19:23 25.02.2023
СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

СБУ викрила начальника Одеської митної лабораторії на хабарництві

12:06 25.02.2023
СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

20:20 22.02.2023
Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

Колишнього першого заступника мера Одеси візьмуть під варту

20:30 15.02.2023
Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

Зниження вантажообігу Зернової ініціативи спричинено діями російських інспекторів, які щодня виконують лише половину планових оглядів

18:24 13.02.2023
Найближчими днями затопить заплаву Дніпра біля Чернігова та частково низку сіл – ДСНС

Найближчими днями затопить заплаву Дніпра біля Чернігова та частково низку сіл – ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Зеленський про нічний удар по Запоріжжю: Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору

Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох - Нацполіція

ОСТАННЄ

ГУР: Події в Брянській області РФ говорять про те, що народ Росії починає прокидатися

Окупанти обстріляли смт Білозерка біля Херсону, двоє постраждалих – глава ОП

Авдіївські коксохіміки допомогли відновити роботу турецького метзаводу "Ісдемір" після землетрусу

ДСНС повідомляє про двох загиблих у Запоріжжі, ці дані підтвердив голова Запорізької ОВА

У Києві вже встановили 15 автономних систем оповіщення про НС, загалом планується 630 - мер

Біля с. Співаківки Харківської області на ворожій міні підірвався автомобіль, чотири людини загинули - ДСНС

Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога

ОК "Північ" попереджає про можливі провокації для дискредитації ЗСУ

Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

СБУ передала до суду матеріали стосовно 41 депутата Держдуми РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА