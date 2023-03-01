Події

19:08 01.03.2023

Окупанти завдали 16 авіа- і трьох ракетних ударів по Україні за добу, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти завдали 16 авіа- і трьох ракетних ударів по Україні за добу, здійснили 20 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом минулої доби завдали трьох ракетних ударів по цивільних об'єктах Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни", - ідеться у зведенні.

Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема задіяли два безпілотні літальні апарати "Шахед-136", а також здійснили понад 20 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. "Ударні дрони збиті нашими захисниками", - повідомили в Генштабі.

Протягом доби окупанти обстріляли понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар Донецької області, Берислав Херсонської області та м. Херсон. Окупанти застосували безпілотний літальний апарат із бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

"Загроза нанесення ракетних ударів є значною на всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

 

Теги: #рф #війна #обстріли

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