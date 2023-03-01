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14:27 01.03.2023

РФ посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в поточному форматі - посол МЗС з особливих доручень

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РФ посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в поточному форматі - посол МЗС з особливих доручень

РФ посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в поточному форматі, Україна не повинна вестися на цей шантаж і наполягає на продовженні ініціативи на рік, заявила посол Міністерства закордонних справ з особливих доручень, координатор Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

"Продовження роботи "зернового коридору" є для нас дуже важливим. Ми бачимо типову ситуацію розхитування, посилення тиску і шантажу з боку РФ, що було і в листопаді. Нічого нового", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine в Києві.

Трофімцева зазначила, що РФ посилила наразі наративи про нібито недоцільність продовження роботи "зернового коридору" в такому форматі, як нині.

"Будемо сподіватися, звернення вже було до партнерів - ООН, Туреччини – насамперед про те, що не повинно бути ніякого саботажу з боку РФ. По-друге, ми не повинні вестися на цей шантаж Росії. Бачили приклад у листопаді, коли такий шантаж уже був", - сказала Трофімцева.

Посол наголосила, що будь-які складнощі з роботою "зернового коридору" моментально ускладнюють ситуацію на світових ринках.

"Ми в найкращому разі витягуємо до 60-65% тих обсягів, які ми експортували до війни. Не більше. І це в найкращі місяці роботи "зернового коридору", - пояснила вона.

Зокрема, за січень 2023 року Україна експортувала 4,8 млн тонн зернових, із яких понад 2,7 млн тонн було експортовано саме через порти морськими шляхами.

"Решту понад 2 млн тонн було експортовано наземними шляхами через країни ЄС", - сказала посол.

Трофімцева додала, що Україна саме тому неодноразово наголошувала на важливості Чорноморської зернової ініціативи.

"Про "зерновий коридор" цифри говорять самі за себе. Якщо брати загалом, то аграрної продукції було поставлено понад 22 млн тонн від початку роботи "коридору". Зернових і олійних - понад 18 млн тонн", - повідомила Трофімцева.

Трійка основних покупців українських зернових і олійних через порти - це Іспанія, Китай і Туреччина. Посол зазначила, що багато української пшениці було доставлено в рамках ініціативи Grain from Ukraine.

У МЗС наголосили, що Україна наполягає на продовженні дії Чорноморської зернової ініціативи щонайменше на рік і пропонує включити до неї Миколаївський морський торговельний порт.

Як повідомлялося, у лютому з подібним зверненням до ООН і Туреччини як гарантів виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем'єр - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков, однак поки що безрезультатно.

У Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів - Чорноморської зернової ініціативи - терміном дії 120 днів зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

Росія незадовго до продовження "зернової ініціативи", наприкінці жовтня, заявила про вихід із неї, через що тимчасово рух суден було призупинено. Однак потім продовження все ж відбулося - з 19 листопада на чергові 120 днів, хоча Україна пропонувала безстрокове продовження.

Станом на кінець лютого 2023 року в рамках "зернової ініціативи" було вивезено з України близько 22,5 млн тонн зерна та іншої агропродукції.

Теги: #зернова_ініціатива

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