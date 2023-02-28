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15:44 28.02.2023

Учасники засідання Ставки розглянули загальну оперативну обстановку на фронті та ймовірний характер дій противника на найближчий час

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Учасники засідання Ставки розглянули загальну оперативну обстановку на фронті та ймовірний характер дій противника на найближчий час

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє пресслужба президента, учасники засідання Ставки розглянули загальну оперативну обстановку на фронті та ймовірний характер дій противника на найближчий час, про що доповіли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Окрім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами і технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони за чисельністю та спеціальностями.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОК військ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань.

Командувач військ ОК "Північ" Сергій Наєв і командувач військ ОК "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на північному і південному напрямках.

У засіданні також узяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Теги: #ставка #війна #зеленський

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