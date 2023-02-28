Події

12:42 28.02.2023

СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців спецслужбам РФ

2 хв читати
СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців спецслужбам РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Києві схему продажу персональних даних українських громадян, повідомляє СБУ.

"Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і телеграм-бот, у які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали жителям різних регіонів України", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси, зловмисники пропонували придбати "абонемент" на місяць за суму до $200.

Для пошуку клієнтів, як уточнюють у спецслужбі, ділки використовували спеціально створені телеграм-канали, а оплату проводили через криптогаманець.

"За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони", - наголошується в повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми - підприємця з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збирання та оброблення персональних даних.

Як зазначають у СБУ, до незаконної діяльності зловмисник залучив двох жителів столиці, які допомагали йому зі створенням та адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та повідомлення про підозру його спільникам.

Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #кібербезпека #спецслужби_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 28.02.2023
Заарештовано активи російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробування ворожих ракет, - СБУ

Заарештовано активи російського бізнесмена Сердюка, який фінансує випробування ворожих ракет, - СБУ

10:37 28.02.2023
Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

14:53 27.02.2023
СБУ та ДБР затримали колишніх керівників катівні в Херсоні

СБУ та ДБР затримали колишніх керівників катівні в Херсоні

16:44 25.02.2023
СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ

12:06 25.02.2023
СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

СБУ викрила на хабарах начальника одеської митної лабораторії

10:39 25.02.2023
СБУ затримала у Куп'янську колаборанта, який працював на МВС РФ та фабрикував справи проти українців

СБУ затримала у Куп'янську колаборанта, який працював на МВС РФ та фабрикував справи проти українців

15:25 23.02.2023
Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

Суд заарештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн

10:53 22.02.2023
СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

10:34 20.02.2023
СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

17:01 15.02.2023
СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

СБУ спільно з правоохоронцями Іспанії заблокувала спроби РФ заволодіти українськими суднами у Середземному морі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обстріли Херсону тривають, у місті від початку доби вже четверо загиблих

Міноборони України повідомило про зниження вартості послуг із забезпечення військовослужбовців харчуванням

Окупанти обстріляли Херсон, є загиблий і постраждала - голова ОП Єрмак

Глава СБУ: Щодня ворог здійснює понад 10 кібератак на держресурси та об'єкти критичної інфраструктури України

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

ОСТАННЄ

Обстріли Херсону тривають, у місті від початку доби вже четверо загиблих

Членство України в НАТО необхідне для її виживання - Єрмак

У Фінляндії почали будувати огорожу на кордоні з РФ

Однією із проблем отримання компенсації за втрачене через війну житло може стати підтвердження права власності – думка

У Херсоні кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ у вівторок збільшилася до двох осіб - прокуратура

Україна змогла повернути 307 дітей із понад 16 тисяч, депортованих до РФ і Білорусі - генпрокурор

Жодних "мирних планів" до виведення російських військ бути не може - Подоляк

Чубаров: Ситуація в Криму може свідчити про підготовку російських окупантів до наступу ЗСУ

У сервісі "Дія" запущено опитування про долю вихідного на 8 березня - Федоров

Rheinmetall розпочав постачати до України автоматичні системи розвідки із використанням безпілотників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА