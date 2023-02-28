СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців спецслужбам РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Києві схему продажу персональних даних українських громадян, повідомляє СБУ.

"Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і телеграм-бот, у які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали жителям різних регіонів України", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували "підписку" на відповідні інтернет-ресурси, зловмисники пропонували придбати "абонемент" на місяць за суму до $200.

Для пошуку клієнтів, як уточнюють у спецслужбі, ділки використовували спеціально створені телеграм-канали, а оплату проводили через криптогаманець.

"За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони", - наголошується в повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми - підприємця з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збирання та оброблення персональних даних.

Як зазначають у СБУ, до незаконної діяльності зловмисник залучив двох жителів столиці, які допомагали йому зі створенням та адмініструванням онлайн-сервісів.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено комп'ютерне обладнання та інші речові докази злочину.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та повідомлення про підозру його спільникам.

Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.