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18:35 27.02.2023

За добу війська РФ завдали восьми ракетних і 28 авіаударів - Генштаб

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За добу війська РФ завдали восьми ракетних і 28 авіаударів - Генштаб

Протягом доби російські війська завдали восьми ракетних і 28 авіаційних ударів, 12 із них - іранськими ударними БПЛА типу "Шахед-136", повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 понеділка.

За добу ворог "здійснив понад 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як зазначає Генштаб, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу.

За даними Генштабу, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою на всій території України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Противник у прикордонних районах Брянської та Курської областей здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів.

Як інформує Генштаб, протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області; Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Кам’янка, Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема у напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка - Донецької.

На бахмутському напрямку обстрілу зазнали населені пункти Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак у напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я Запорізької області.

Як зазначається в повідомленні, війська РФ "активно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню артилерії, а для визначення позицій нашої артилерії розгорнули в районі населеного пункту Степове радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

На херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали понад 20 населених пунктів Херсонської області, що розташовані на правому березі річки Дніпро: Берегове, Берислав, Веселе, Тягинка, Антонівка та місто Херсон.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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