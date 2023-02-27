Уночі окупанти обстріляли об'єкти цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя

У ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зафіксовано два прильоти на об'єкт цивільної нежитлової інфраструктури, без жертв, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Вночі путінська сволота атакувала місто. На цей час відомо, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти на об'єкт цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Куртєв додав, що деталі з'ясовують.