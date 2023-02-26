Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано
Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, зруйновано господарські будівлі. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці. У смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджено 5-поверхові житлові будинки. Близько 20:00 з артилерії обстріляно с. Моначинівка Куп'янського району. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.