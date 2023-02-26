Події

10:02 26.02.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

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Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, зруйновано господарські будівлі. Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка. Отримала допомогу на місці. У смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджено 5-поверхові житлові будинки. Близько 20:00 з артилерії обстріляно с. Моначинівка Куп'янського району. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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