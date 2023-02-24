Зеленський: Моє завдання - щоб не ослабла підтримка світу для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його головне завдання - об'єднання світу для недопущення ослаблення підтримки України.

"Моє завдання як президента, лідера країни, в жодному разі не робити навіть припущення ослаблення підтримки України. Я вважаю, що єдність, об'єднання світу - головне моє завдання", - сказав Зеленський на пресконференції "Лютий. Рік незламності" у п'ятницю.

Президент наголосив на важливості донесення до світу, що "це не наша війна, ми боремося за всіх вас".

"І ще - що не ця війна призвела до кризи, це РФ навмисно робить кризу, щоб послабити вашу підтримку і звинуватити Україну. Моє завдання - робити все, щоб не ослабла підтримка світу для України. І я це робив не сам", - заявив глава держави.